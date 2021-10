Frances Haugen, a nova denunciante que embaraça o Facebook

Frances Haugen tem 37 anos é especialista em algoritmos. Também é a nova dor de cabeça do Facebook: antiga funcionária da empresa, demitiu-se em maio mas trouxe consigo vários documentos que provam informações que a rede social fundada por Mark Zuckerberg queria manter ocultas.

É ela a fonte de Jeff Horwitz, jornalista do Wall Street Journal que tem publicado várias peças sobre os chamados Facebook Files. Até agora, estes revelaram que os acionistas do Facebook avançaram com um processo contra a rede social, que as políticas de moderação de conteúdos são aplicadas de maneira diversa aos considerados utilizadores de relevo, políticos e celebridades e que o Facebook sabia que o Instagram era nocivo para as adolescentes mas não aplicou medidas contra isso.

Frances Haugen revelou a sua identidade no programa televisivo 60 Minutes, da CBS News. É filha de dois professores e nasceu no Iowa, estado dos EUA onde se realizam as assembleias de cidadãos (caucus) em que são dados os primeiros passos na escolha dos candidatos à presidência dos EUA. Segundo o site em nome próprio, Frances Haugen despertou para "um forte sentido de orgulho na democracia e responsabilidade pela participação cívica" porque os pais a levaram aos caucus. Licenciada em Engenharia Elétrica e de Computadores e com um MBA em Harvard, especializou-se em algoritmos, o que a levou a trabalhar no Google e no Pinterest, antes do Facebook.