Demite-se ministro da defesa da Ucrânia

Sócia da empresa por trás de exames nacionais é antiga assessora de Carlos Moedas
Diogo Augusto
Demissão faz parte do plano de remodelação do governo ucraniano.
O ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov, demitiu-se esta quarta-feira, no âmbito da remodelação do governo ucraniano levada a cabo pelo presidente Volodymyr Zelensky.
"Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa", escreve Fedorov na rede social Telegram.
De acordo com o jornal Kyiv Independent , o atual ministro do Interior, Ihor Klymenko, deverá assumir a pasta da Defesa.