Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Demite-se ministro da defesa da Ucrânia

CM 20:55
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Demissão faz parte do plano de remodelação do governo ucraniano.

O ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov, demitiu-se esta quarta-feira, no âmbito da remodelação do governo ucraniano levada a cabo pelo presidente Volodymyr Zelensky.

Ministro da defesa da Ucrânia demitiu-se esta quarta-feira
Ministro da defesa da Ucrânia demitiu-se esta quarta-feira Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images

"Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa", escreve Fedorov na rede social Telegram.

De acordo com o jornal Kyiv Independent , o atual ministro do Interior, Ihor Klymenko, deverá assumir a pasta da Defesa.

Tópicos remodelações remodelação remodelar ministro da Presidência Ucrânia Michael Fedorov Ihor Klymenko Kyiv
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Demite-se ministro da defesa da Ucrânia