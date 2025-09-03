Sábado – Pense por si

Mundo

Defesa de Bolsonaro alega não haver “uma única prova” que o ligue a tentativa de golpe de Estado

Lusa 14:56
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

Celso Vilardi afirmou que o arguido delator “mentiu”.

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou esta quarta-feira que não há “uma única prova” que ligue o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmou que o arguido delator “mentiu”. 

Advogado de Bolsonaro nega ligação a golpe de Estado
Advogado de Bolsonaro nega ligação a golpe de Estado AP Photo/Luis Nova

“Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito”, afirmou Celso Vilardi, no segundo dia do julgamento no qual Jair Bolsonaro defense-se das acusações de golpe de Estado. 

“Não há uma única prova, uma única prova”, sublinhou o advogado, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na sessão em que os cinco juízes ouvirão hoje as últimas quatro defesas dos acusados.

Artigos Relacionados
Tópicos Julgamentos Crime lei e justiça Jair Bolsonaro Brasília
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Defesa de Bolsonaro alega não haver “uma única prova” que o ligue a tentativa de golpe de Estado