Defesa de Bolsonaro alega não haver “uma única prova” que o ligue a tentativa de golpe de Estado

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou esta quarta-feira que não há “uma única prova” que ligue o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmou que o arguido delator “mentiu”.



Advogado de Bolsonaro nega ligação a golpe de Estado AP Photo/Luis Nova

“Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito”, afirmou Celso Vilardi, no segundo dia do julgamento no qual Jair Bolsonaro defense-se das acusações de golpe de Estado.

“Não há uma única prova, uma única prova”, sublinhou o advogado, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na sessão em que os cinco juízes ouvirão hoje as últimas quatro defesas dos acusados.