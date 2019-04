Filho de 14 anos suspeito da morte da mãe adotiva

Elisa foi encontrada morta, em julho de 2017, em Cádiz, suspeitando-se de um enfarte. Esta quinta-feira, o filho adotivo de 14 anos foi detido por suspeitas de ter asfixiado a mãe.

Elisa Polo foi encontrada morta, numa manhã de julho de 2017, em Chiclana, Cádiz, suspeitando-se de um enfarte. Foi um vizinho e colega de trabalho que a encontrou, ao lado de filho de 14 anos, que estava nervoso e dizia que a mãe estava inconsciente. Mas esta quinta-feira, 11 de abril, confirmou-se que a mulher, de 51 anos, morreu alegadamente asfixiada pelo filho adotivo, escreve o El País.



O vizinho, Manuel (nome fictício), já suspeitava há cerca de um ano que "algo de obscuro se tinha passado", quando começou a receber visitas da Guardia Civil. As autoridades tentavam averiguar o que poderia ter levado o adolescente, agora detido, a matar a mãe. "O filho era um rapaz normal, introvertido, sim, mas nada de mais. Nunca ouvimos discussões", explicou o homem.



"Pensávamos que tinha sido um enfarte até agora", afirmou Manuel. Mas as investigações da Guardia Civil revelaram que Elisa terá sido asfixiada. O filho adotivo, que desde a morte da mãe vivia com o pai em Fuengirola, foi chamado a prestar declarações à esquadra de Cádiz - onde acabou por ficar detido.



O rapaz, que nasceu na Rússia, foi adotado por Elisa há dez anos.