Em Edmonton, a norte de Londres, quatro pessoas foram apunhaladas pelas costas no espaço de 15 horas. Segundo o jornal britânico The Guardian, as autoridades acreditam que os crimes podem estar relacionados, suspeitando de um homem com problemas mentais que procurava indivíduos que caminhassem sozinhos pela rua.

"A polícia está a tratar os feitos como potencialmente relacionados. As quatro vítimas são de origens diferentes e tudo aponta para que tenham sido escolhidas de forma aleatória por estarem sozinhos e vulneráveis", afirmou o detetive Stuart Smillie. "Aproximou-se delas [das vítimas] pelas costas sem aviso prévio".