O presidente destituído do governo catalão foi detido na manhã de domingo, a 50 quilómetros da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. Esta segunda-feira será presente a um juiz alemão.

Um tribunal alemão disse esta segunda-feira que a decisão sobre a extradição do presidente destituído do governo catalão, Carles Puigdemont, poderá demorar vários dias, avança a agência Reuters.

Puigdemont, que foi detido na manhã de domingo junto à cidade alemã de Schuby, a 50 quilómetros da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha, enfrentará acusações de rebelião e sedição em Espanha, caso a Alemanha decida pela extradição.



De acordo com o El País, existe a possibilidade de que o juiz decida pela liberdade com medidas cautelares, enquanto aguarda pela decisão sobre a extradição. Contudo, "não é normal" que essas decisões sejam tomadas numa situação como esta.

"Estamos a considerar todas as possibilidades. Não podemos excluir nada", disse Jaume Alonso-Cuevillas, advogado de Puigdemont, à TV3.

Mesmo com os protestos que a detenção de Carles Puigdemont motivou em Barcelona – onde mais de 100 pessoas ficaram feridas e nove foram detidas –, o movimento independentista enfrenta o momento mais fraco dos últimos anos.



A detenção do ex-presidente do governo da Catalunha na Alemanha abre um cenário complicado para Puigdemont - já que os crimes de que Espanha o acusa têm correspondência na lei alemã, inclusive com penas superiores às da lei espanhola.



Segundo fontes judiciais disseram à agência Efe, a Alemanha "é um dos piores lugares onde Puigdemont poderia cair" na hora de aplicar e tramitar uma Ordem Europeia de Detenção e Entrega. Isto porque o Código Penal alemão inclui crimes muito semelhantes à rebelião, invocados por Espanha - algo que não acontecia na Bélgica, para onde o Puigdemont fugiu há cinco meses.