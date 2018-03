Ex-presidente do governo catalão foi detido no domingo na Alemanha, em cumprimento de um mandado emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. Após detenção seguiram-se os protestos na Catalunha.

A detenção de Carles Puigdemont na Alemanha, em cumprimento de um mandado emitido pelo Supremo Tribunal espanhol, motivou vários protestos em Barcelona. De acordo com o El Mundo, dezenas de pessoas queimaram contentores e atiraram pedras aos Mossos d'Esquadra, que terá feito cargas policiais para dispersar os manifestantes.



Os violentos protestos resultaram na detenção de nove pessoas e fizeram uma centena de feridos, entre eles 23 elementos das forças de segurança da Catalunha, segundo o Serviço de Emergências Médicas espanhol.



A concentração que se realizou este domingo foi convocada pela Assembleia Nacional Catalã (ANC) e exigia a libertação dos presos políticos. Viam-se ainda cartazes a apelar à intervenção da União Europeia. "É uma Espanha de tempos franquistas. Quanto à Catalunha, é uma Espanha que não conhece o diálogo, que põe as pessoas na prisão por risco de fuga", disse, em declarações à Efe, Núria Bordes, membro da ANC, considerando que a acusação de rebelião "não tem qualquer justificação".



O eurodeputado nacionalista flamengo Mark Demesmaeker considerou, por sua parte, que a detenção na sexta-feira de cinco políticos independentistas catalães e hoje de Puigdemont constitui "uma escalada" da tensão. "A Europa está construída com base em valores democráticos, em direitos e liberdades de cidadãos livres de exercer os seus direitos políticos e claramente esse não é o caso de Espanha", considerou, pedindo "diálogo" e "negociação" para resolver esta crise política.



Puigdemont encontra-se num estabelecimento prisional na localidade de Neumünster, a sul de Kiel, para onde foi transportado após ter sido detido, às 11h19 de domingo (10h19 em Portugal continental), numa estação de serviço da autoestrada A7, pouco depois de entrar em território alemão pela Dinamarca.



De acordo com o La Vanguardia, Puigdemont vai comparecer no tribunal alemão a partir das 15h30. Será o juiz a decidir se vai deportar o antigo governante da Catalunha. O prazo máximo para tomar a decisão e eventualmente proceder à sua entrega a Espanha é de 60 dias a partir da detenção, independentemente dos recursos que sejam interpostos contra a mesma.



Com Lusa