Puigdemont, que foi detido na manhã de domingo

junto à cidade alemã de Schuby, a 50 quilómetros da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha,



enfrentará acusações de rebelião e sedição em Espanha, caso a Alemanha decida pela extradição.

O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, já está a ser ouvido num tribunal alemão.O advogado de defesa do político catalão, Jaume Alonso Cuevillas, admite "todas as possibilidades" em tribunal. "Não podemos descartar nada", refere.

O prazo máximo para tomar a decisão e eventualmente proceder à sua entrega a Espanha é de 60 dias a partir da detenção, independentemente dos recursos que sejam interpostos contra a mesma.

A captura de Puigdemont motivou no domingo protestos nas ruas em diversos pontos da Catalunha, em que se registaram, em alguns casos, confrontos com as forças policiais que se saldaram em nove detidos e uma centena de feridos.



Com Lusa