Quase metade das mulheres não tem autonomia sobre o seu corpo

Violações, esterilizações forçadas, testes da virgindade e mutilação genital feminina estão entre os abusos revelados pelo relatório My Body is My Own, das Nações Unidas

A quase metade das mulheres em 57 países em desenvolvimento são negados os direitos de decidir ter relações sexuais com os seus parceiros, usar contracetivos ou procurar cuidados médicos. São os resultados do mais recente relatório State of World Population ("estado da população mundial", em tradução livre) organizado pelo Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA).



Pela primeira vez, o relatório da ONU sobre a população tem como principal foco a "autonomia corporal" da mulher e o direito à autodeterminação sobre o próprio corpo, que, segundo o relatório divulgado na quarta-feira, 14, só existe para 55% das mulheres no planeta.



"Há em todo o mundo mulheres e meninas a quem não é permitido que assumam o controlo sobre os seus corpos e as suas vidas", comentou a diretora executiva do UNFPA, Natalia Kanem.