Daisy nasceu de uma violação. 45 anos depois conseguiu que o pai fosse condenado

Daisy tem hoje 45 anos e foi adotada. Aos 18 anos, recorreu aos serviços sociais para consultar o seu ficheiro, que continha a identidade dos pais biológicos. Mas foi a idade que a chocou: o pai tinha 28 anos na altura em que ela nasceu. A mãe tinha 13. Nos ficheiros, que datam de 1975, lê-se: "O assunto foi investigado pela polícia mas nunca foi levado a tribunal."



Daisy compreendeu que fora concebida devido a uma violação e, há nove anos, avançou com uma queixa contra o pai biológico, Carvel Bennett, de 74 anos. Segundo o jornal The Guardian, que falou em exclusivo com Daisy, as autoridades do Reino Unido diziam-lhe que não era possível, porque não tinha sido ela a vítima do crime. Mas ela não concorda.



"Sou uma cena do crime andante. Queria justiça para a minha mãe e para mim. É por causa desse crime que estou viva", explicou ao jornal.