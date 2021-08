Mapa. Portugal entre os 15 países mais vacinados do mundo

Portugal é dos países mais avançados na vacinação, com mais de metade dos portugueses a já terem completado a vacinação contra a covid-19 e mais de dois terços a já ter recebido pelo menos uma dose da vacina. Por contraste, apenas 2% da população de África está vacinada e só um país africano tem mais de 10% da população com pelo menos uma dose da vacina.

A Europa é o continente com maior taxa de cobertura de vacinação contra a covid-19: quase 40% dos europeus já completou a vacinação e quase 50% tomou pelo menos uma dose da vacina. A percentagem sobe ainda mais se tivermos em conta apenas os países da União Europeia, como Portugal: cerca de 50% já está completamente vacinado e quase 60% tomou uma dose ou mais.

No entanto, a UE é mesmo o único território em que os vacinados fazem a maioria: América do Norte regista percentagens de vacinação semelhantes às da Europa, seguindo-se a América do Sul com 44% da população com pelo menos uma dose e 20% já com vacinação completa.