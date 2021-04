Terapias de conversão sexual: 'Isto é como uma violação, a pessoa fica perturbada definitivamente'

Esta segunda-feira, 5 de abril, a deputada independente Cristina Rodrigues entregou um projeto-lei na Assembleia da República que propõe a proibição das "terapias de reorientação sexual" destinadas à comunidade LGBTI+ e também a sua criminalização – prevendo uma pena de prisão de até três anos ou multa para quem promover estas práticas. António Serzedelo, fundador da Opus Gay, considera que esta decisão só peca por tardia e admite que ele próprio se sujeitou a estas práticas, há cerca de 50 anos. Contou à SÁBADO esta história.



"Nunca contei publicamente, mas eu próprio me sujeitei. Andava na universidade, devia ter 20 e poucos anos, e namorava com uma rapariga que era muito gentil, de quem hoje continuo amigo. Ela queria casar comigo – foi ela que propôs, não fui eu, porque não iria fazer nenhum avanço que não fosse honesto. Nessa altura, eu disse-lhe que era homossexual e ela respondeu-me: 'Não te aflijas com isso porque no [Hospital] Júlio de Matos há uma equipa que faz tratamentos para isso.'



Era uma altura em que toda a gente aceitava que a homossexualidade era uma doença. Eu não estava seguro se era, mas estava seguro de que não queria enganá-la. Nem omitindo, nem depois de casar mantendo relações fora do casamento. Eu estava com ela, já tinha tido relações com homens antes e não sei se durante a relação com ela também continuei a ter. Evitava ter relações fixas porque elas poderiam tornar-se incómodas – era muito difícil naquele tempo desfazer uniões de facto e casamentos.