Adolescente morre em escadas rolantes de centro comercial

Um jovem de 13 anos morreu num centro comercial na Índia ao tentar descer sentado na zona de apoio das mãos de umas escadas rolantes. O acidente ocorreu no centro comercial de Ranchi, na Índia.

A queda foi captada pelas imagens de videovigilância. O jovem tinha ido ao centro comercial com a família, e segundo o jornal ABC, já tinha sido advertido pelo segurança para não subir para onde se apoiam as mãos. Contudo, fê-lo na mesma e perdeu o equilíbrio. Ainda se tentou agarrar com uma mão, mas acabou por cair de uma altura de nove metros.