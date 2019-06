A empresa alemã associou-se à agência russa de promoção dos investimentos no Extremo Oriente.



Batizado de Zarengold, o comboio é composto por oito carruagens para descanso e duas carruagens-restaurante e atravessará o Grande Norte russo através das cidades de São Petersburgo, Petrozavodsk, Kem e Murmansk.



Em Murmansk os turistas sairão do comboio e viajarão de autocarro para Kirkenes, na Noruega, antes de terminarem a viagem de barco, até Oslo, ou de avião, com destino à ilha de Spitzberg.



A viagem de 11 dias permitirá descobrir regiões de difícil acesso de outro modo que não através do comboio turístico, afirmam os organizadores.



Para a viagem inaugural os 91 turistas vieram de sete países, entre os quais Alemanha, Suíça, Noruega, Estados Unidos e Holanda.



"No futuro, esperamos fazer estas viagens regularmente, até duas vezes por ano", precisou Nurlan Mukash.



A Rússia quer tornar-se a principal potência económica e militar do Ártico, tirando proveito, nomeadamente, do aquecimento global e do degelo, que deverá abrir novas rotas comerciais.

