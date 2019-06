Criador do “Big Brother” processa Facebook por publicidade fraudulenta

John de Mol, fundador do reality show Big Brother e milionário holandês, fez uma queixa em tribunal contra a empresa de Mark Zuckerberg, acusando o dono das redes sociais Facebook e Instagram de falhar em travar a publicidade fraudulenta com bitcoin. O empresário, que é co-fundador da Endemol, considera que a associação a este tipo de publicidade é danosa para a sua imagem.

As publicidades "falsas e fraudulentas" que circulam no Facebook e no Instagram sugerem que John de Mol apoia o investimento em esquemas de bitcoin, afirmou em tribunal a advogada do milionário, Jacqueline Schaap, citada pela Bloomberg.