Brexit: União Europeia pondera avançar com ação legal contra Reino Unido

A União Europeia está a ponderar abrir uma acção legal contra o Reino Unido nos termos do Acordo de Saída se não ficar satisfeita com o rumo dos acontecimentos durante a reunião de emergência desta quinta-feira com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson quanto ao acordo de divórcio do Brexit.

Para hoje estão agendados encontros entre o vice-presidente da Comissão Europeia Maros Sefcovic com o ministro da Justiça britânico, Michael Gove, em Londres, bem como uma reunião entre os negociadores da UE, Michel Barnier, e do Reino Unido, David Frost.

Se estes não correrem como esperado, Bruxelas pode iniciar uma acção legal contra Londres, utilizando como base o Acordo de Saída alcançado em Janeiro deste ano. A decisão de Londres assume a infracção do direito internacional, particularmente em relação às disposições acordadas com os 27 Estados-membros sobre o sistema aduaneiro aplicado às trocas comerciais com a Irlanda do Norte, os mecanismos de reversão dessas mesmas disposições e os termos dos subsídios estatais às empresas.

Esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, mostrou a sua preocupação quanto aos anúncios do Governo britânico sobre as suas intenções de incumprir o Acordo de Saída. Viola o direito internacional e compromete a confiança, escreveu no Twitter.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020

À Reuters, um diplomata europeu que faz parte das negociações indicou que "o mecanismo jurídico para resolver uma disputa entre as duas partes, à luz do Acordo de Saída, existe". Outras duas fontes oficiais disseram que a Comissão vai analisar a proposta britânica antes de haver uma decisão final sobre um processo litigioso.