A autarquia de Roma vai aplicar multas entre 25 e 500 euros a todas as pessoas que atirem máscaras ou luvas para a via pública, medida aprovada pela capital de Itália para mitigar a propagação da pandemia "Durante os meses de emergência sanitárias devido ao [novo] coronavírus, os nossos operadores ecologistas denunciaram em numerosas ocasiões o descarte de máscaras e luvas usadas para o chão por pessoas mal-educadas", lamentou a presidente da autarquia, Virginia Raggi, citada pela agência espanhola Efe.A capital italiana estabeleceu "a proibição" até 31 de julho de abandonar este tipo de equipamentos de proteção individual e a aplicação de multas.Em várias ruas de Roma é possível encontrar várias máscaras e luvas descartadas na via pública, uma ação que foi denunciada por várias associações ambientalistas, uma vez que pode colocar em risco a saúde pública, aumentando também o lixo nas ruas.Estes objetos devem ser colocados em contentores do lixo depois de utilizados.As preocupações destas associações vão ao encontro das da presidente da autarquia, que sublinhou que o abandono destes equipamentos de proteção individual "constitui um potencial risco sanitário".A nível global, segundo um balanço da France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.Itália já registou 32.785 mortos e mais de 229 mil casos.