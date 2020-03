Covid-19: Mais quatro mortes em França elevam o total para 25

O novo coronavírus provocou mais quatro mortes em França, o que elevou o total para 25, além dos mais de 1.400 casos confirmados, anunciou esta segunda-feira o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.Entre os mortos, 15 são homens e 10 são mulheres, especificou Salomon, que também anunciou um novo centro de acolhimento para casos positivos na Córsega, que agora totalizam 38.A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, mais nove do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em "vigilância apertada".As informações foram transmitidas hoje pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.