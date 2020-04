Um juiz de execução de penas de Milão libertou um dos mais importantes e perigosos mafiosos de Itália, à luz de uma lei aprovada na sequência da pandemia Covid-19. Mas na lista de espera estão todos os sobreviventes da cúpula da Cosa Nostra condenada pelo juiz Giovanni Falcone no mega-processo de Palermo, que começou em 1986 e acabou, em primeira instância no ano de 1992. Entre os quais se encontram Leoluca Bagarella, que foi o chefe do braço armado da Mafia, e Pippo Caló, o homem da ligação aos círculos financeiros, ao Banco Ambrosiano, do Vaticano, e à Loja Maçónica P2, de Lício Gelli. Caló era quem arquitectava os investimentos da Mafia e todos os circuitos de branqueamento das fortunas mafiosas.

A condenação de Palermo desencadeou uma nova onda de assassinatos de polícias e magistrados e agudizou a chamada II Guerra da Mafia, que decorreu entre os finais dos anos 80 e o início da década de 90, quando o clã dos corleoneses, liderado por Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, ambos de Corleone e cunhados, esmagou os grupos rivais da capital da Sicília.

Agora, atendendo a razões de idade avançada e saúde (sofre de um cancro no cólon), foi libertado Francesco Bonura, 78 anos, e um dos históricos "boss" dos corleoneses, ligado a Provenzano e a Nino Rotolo. Bonura, que foi um dos chefes apontados por Tomaso Buscetta, o histórico arrependido da Cosa Nostra, cumpre uma pena de 23 anos, por associação mafiosa, depois de uma longa relação com a justiça italiana. Foi condenado no maxi-processo de Palermo e, mais tarde, segundo uma investigação da revista L’Espresso,escapou a uma acusação de homicídio, na sequência do assassinato de cinco homens que actuavam por conta própria, sem autorização da Mafia. A pistola apreendida a Bonura logo após a morte de dois dos membros daquele grupo não foi a que disparou nos homicídios. A falta de provas ilibou-o dos homicídios mas não evitou que lhe fosse aplicado o crime de associação mafiosa, por conta do qual estava a cumprir a pena de 23 anos.

Presentemente, Bonura encontrava-se preso ao abrigo do artigo 41 bis da lei penal italiana, famoso por agravar as condições de detenção nos casos de crime mafioso e organizado. Este artigo limitou drasticamente os contactos entre presos da Mafia e destes com o exterior. Só autoriza um passeio por dia e reduz as comunicações telefónicas e as visitas de familiares a uma vez por mês. Historicamente visou travar o poder que os mafiosos tinham nas prisões sicilianas, que os levou a transformar algumas alas prisionais em verdadeiros hotéis, onde nunca faltava lagosta e champanhe.

Mas Bonura, que fez uma imensa fortuna na construção civil e na cobrança do imposto mafioso aos comerciantes, foi apenas o primeiro. Na lista de espera, pelos mesmos motivos de idade e de saúde, estão alguns dos mais sanguinários assassinos da história contemporânea de Itália. Leoluca Bagarella, Pippo Caló, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Tommaso Inzerillo, Raffaelle Ganci, Salvatore Lop Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Benedettoo Santapaola e Benedetto Spera. São estes alguns dos principais nomes e rostos do terror que atravessou a Itália nos últimos 40 anos. Muitos deles deverão sair nos próximos dias, enquanto a Itália mergulha outra vez numa polémica política, com Salvini a tentar capitalizar com a libertação dos mafiosos.

O caso de Leoluca Bagarella, que comandou o braço militar mafioso e o ataque bombista contra Giovanni Falcone, é um dos mais graves, a par de Pippo Caló, de 89 anos, conhecido como "O Tesoureiro" da Mafia, que esteve envolvido na morte de Roberto Calvi, o banqueiro do Vaticano, nos crimes da loja maçónica P2, de Licio Gelli e em vários atentados. Um e outro são páginas ambulantes da história da Cosa Nostra e das relações desta com alguns sectores do Estado italiano, expressos em processos como ao que correram contra o ex-primeiro-ministro Giuliano Andreotti, e estão à espera de sair da prisão.