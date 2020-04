Itália já soma mais de 200 mil casos da Covid-19. Foram registadas 382 mortes nas últimas 24 horas

O número de infetados pela Covid-19 ultrapassou esta terça-feira, os 200 mil, com mais dois mil casos confirmados nas últimas 24 horas. O número de mortes é agora de 27.359, com 382 mortes registadas no último dia.





O número de mortes no último dia é o maior desde sábado e o total de vítimas mortais é o segundo maior em todo o mundo, apenas atrás dos EUA. O número total de casos é agora de 201.505, o terceiro maior em todo o mundo - atrás de Estados Unidos e Espanha.Desde segunda-feira, o número de casos ativos desceu agora de 105.813 para 105.205, enquanto o número de pessoas em cuidados intensivos também desceu para 1.863. O número de recuperados é agora de 68.941.Neste momento, já 1.275 milhões de italianos já foram testados para a Covid-19.