Itália regista menor número de novos infetados em sete semanas

Itália registou, nas últimas 24 horas, 333 mortos e 1.696 novos infetados pela Covid-19, o número mais baixo de novos casos em sete semanas, desde 10 de março. O país, o segundo com mais mortes causadas pela doença, regista agora 26.977 óbitos e quase 200 mil infetados pelo novo coronavírus.De acordo com a agência de Proteção Civil italiana, o número de casos ativos da Covid-19 em Itália subiu de 105.813 para 106.103, com o país a registar menos de duas mil pessoas em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperados subiu agora para acima dos 66 mil.Mais de 1,2 milhões de pessoas já realizaram testes para a despistagem do vírus, entre os mais de 60 milhões de habitantes italianos.Este domingo, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que a partir do dia 4 de maio, Itália iria gradulamente levantar a quarentena imposta há cerca de sete semanas, imposta para conter a pandemia.