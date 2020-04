Kim Yo-jong, a irmã mais nova do ditador da Coreia do Norte e provável escolha para líder da Coreia do Norte, caso se confirmem os rumores sobre o estado de saúde de Kim Jong-un. As dúvidas sobre o estado de saúde do ditador Kim Jong-un começaram no passado dia 15, quando o líder norte-coreano não compareceu à celebração do 108.º aniversário do seu avô. Dias depois, a Bloomberg avançou que Kim estaria em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. A China de Xi Jinping enviou uma As dúvidas sobre o estado de saúde do ditador Kim Jong-un começaram no passado dia 15, quando o líder norte-coreano não compareceu à celebração do 108.º aniversário do seu avô. Dias depois, a Bloomberg avançou que Kim estaria em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. A China de Xi Jinping enviou uma

Este sábado, os rumores sobre a morte de Kim Jong-un começaram a surgir nos meios de comunicação internacionais. Em Hong Kong, o vice-diretor da estação de televisão HKSTV disse saber "de fonte muito sólida" que Kim morreu. Também o site TMZ , citando uma sobrinha do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, avançou com a possível morte do líder norte-coreano . Não há no entanto qualquer confirmação oficial do regime norte-coreano ou informações na imprensa norte-coreana. Trump, por sua vez, disse na sexta-feira que os relatos da fragilidade da saúde de Kim estão "incorretos". "Ouvi dizer que foram usados documentos antigos", afirmou o presidente norte-americano num briefing na Casa Branca sobre a pandemia de covid-19.



No entanto, caso os rumores se confirmem, a escolha mais previsível para suceder ao líder coreano é a sua irmã Yo-jong. Mas quem é esta mulher de quem pouco se sabe?



Yo-jong é a filha mais nova de Kim Jong-il e da sua amante, Ko Yong-hui. Tal como o irmão, parte da sua educação foi feita num colégio privado na Suíça, entre 1996 e 2000. Quando Yo-jong e Jong-un regressaram da Europa, o pai quis mantê-los longe da influência do avô, Kim Il-sung, isolando-os do poder. A irmã mais nova do ditador apareceu pela primeira vez nas fotos divulgadas pelo regime durante o funeral do pai, Kim jong-il, em dezembro de 2011, ano em que o irmão tomou o poder.

Durante os anos seguintes foi fotografada várias vezes em companhia do irmão de quem servia como assessora. Em Julho de 2015, Kim Yo-jong foi nomeada responsável pelo Departamento da Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores e tornou-se responsável por todos os grandes eventos partidários na Coreia do Sul. No entanto, a irmã de Kim ganhou maior notoriedade internacional durante os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2018, onde era a representante do país. A sua atitude valeu-lhe muitos elogios por parte da imprensa. Segundo o jornal britânico The Guardian, Yo-jong é mesmo a segunda figura hierárquica do regime, atrás do seu irmão.



TMZNo entanto, caso os rumores se confirmem, a escolha mais previsível para suceder ao líder coreano é a sua irmã

Kim Jong-chol, ou outro neto de Kim Jong-il chamado Kim Han-sol. Os filhos de Kim Jong-un não devem ser considerados para suceder ao seu pai já que têm entre três e dez anos. Em conversa com Mike Pompeo, em 2018, Kim Jong-un terá afirmado que seriam os filhos a tomar o seu lugar.

Ora com um sorriso rasgado, ora com a cara trancada. São estas as duas expressões faciais deequipa de médicos e altos funcionários à Coreia do Norte para obter esclarecimentos. Até ao momento há poucas informações confirmadas sobre o atual estado de saúde de Kim.Em março, pela primeira vez, esta figura-chave do regime fez o seu primeiro discurso público, onde condenou a Coreia do Sul de parecer um "cão amedrontado a ladrar" por protestar contra exercícios militares a norte. No mesmo mês, Yo-jong elogiou, via comunicado, uma missiva envidada pelo presidente dos EUA a seu irmão. Este papel mais ativo surge depois de, no ano passado, ter, alegadamente, sido afastada do politburo (o organismo mais elevado do Partido dos Trabalhadores da Coreia) devido ao fracasso da conferência de desnuclearização em Hanói.Aquele que pode ser um dos grandes entraves à subida Yo-jung ao poder é, segundo o professor de estudos norte-coreanos na Korea University Yoo Ho-yeol, em declarações à agência Bloomberg, o seu sexo. "Os cdadãos comuns poderiam resistir a uma liderança feminina", acredita o especialista. No entanto, a nomeação da irmã iria perpetuar o legado dos Kim, que lideram o destino da Coreia do Norte há três gerações (desde que a Coreia foi dividida em duas partes, na sequência da II Guerra Mundial).Outras hipóteses na linha de sucessão são o irmão mais novo de Kim,