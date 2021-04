Covid-19. Festival da Eurovisão vai ter público limitado

Vai ser permitido uma audiência limitada no concurso do Festival da Eurovisão que vai acontecer em maio na cidade holandesa de Roterdão. A notícia foi avançada pelo de Telegraaf esta quinta-feira, que aponta que o evento será parte de um teste à permissão de público em grandes eventos, como cinemas e jogos de futebol.







Black Mamba

Em fevereiro, a organização da Eurovisão tinha dito que haveria eventos com distância social, mas não tinha especificado se haveria público na competição.

Ao todo, um máximo de 3.500 pessoas a viver na Holanda poderão assistir aos ensaios, semi-finais e final que acontecerão entre os dias 18 e 22 de maio, tendo de apresentar um teste negativo à covid-19 para assistir às atuações dos 39 países que participarão.

A 65.ª edição da Eurovisão acontece na Holanda depois do holandês Duncan Laurence ter vencido a competição em 2019 e de no ano passado esta não se ter realizado, devido à pandemia da covid-19.

Portugal vai participar com o tema "Love is on my side", dos The Black Mamba. Este é o primeiro tema integralmente cantado em inglês a chegar a uma Eurovisão.



O Festival da Canção, transmitido na RTP1, teve em concurso 10 canções: "Saudade" (composição de Karetus/interpretação de Karetus e Romeu Bairos), "Joana do Mar" (Joana Alegre), "Dia Lindo" (Fábia Maia), "Na mais profunda saudade" (Hélder Moutinho/Valéria), "Por um triz" (Carolina Deslandes), "Dancing in the stars" (Neev), "Não vou ficar" (Pedro Gonçalves), "Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso), "Volte-Face" (Pedro da Linha/Eu.Clides) e "Love is on my side" (Tatanka/The Black Mamba).