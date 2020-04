Covid-19: Comerciante de Nova Iorque acusado de venda ilícita de material médico

As autoridades dos Estados Unidos acusaram, esta sexta-feira, um comerciante de Nova Iorque de acumular toneladas de máscaras descartáveis, batas cirúrgicas e gel desinfetante para as vender a preços inflacionados, em plena pandemia de covid-19.

Amardeep Singh, de 45 anos, foi acusado de violar a Lei de Defesa de Produção, que proíbe a acumulação de equipamentos críticos na área da saúde ou a sua venda com elevadas margens de lucro.

As autoridades dizem que se trata da primeira acusação deste género durante a pandemia de covid-19.

Singh deverá entregar-se às autoridades na próxima semana, neste caso de armazenamento ilícito de equipamento de proteção médica, que incluía toneladas de máscaras, batas, luvas e gel desinfetante.

O advogado de Singh, Bradley Gerstman, diz que as acusações são "essencialmente, ficção" e disse que a denúncia distorce as intenções do seu cliente.

"Se a venda destes produtos é imprópria ou criminosa, muitas pessoas acabarão na cadeia", disse Gerstman.

"A Lei de Defesa de Produção é muito vaga. Eu acho que isto não vai resistir a um recurso", explicou o advogado.

As acusações ocorrem um mês depois de o presidente Donald Trump ter emitido uma ordem executiva que tornou ilegal acumular suprimentos médicos escassos ou vender equipamentos de proteção individual a preços inflacionados.

Segundo as autoridades, no final de março e início de abril, as autoridades dizem que Singh reservou mais de 1,6 toneladas de máscaras descartáveis; 2,2 toneladas de batas cirúrgicas; 1,8 toneladas de gel desinfetante e sete remessas de termómetros digitais.

Os registos mostram que ele comprou as máscaras a cerca de 05 cêntimos de euro, cada uma, e as revendeu a quase um euro.

Os investigadores policiais dizem que Singh comercializou os produtos nas redes sociais e continuou a prática, mesmo depois de ter recebido uma carta dos procuradores de Nova Iorque, que o alertaram para o preço excessivo que estava a praticar.

Os Estados Unidos já registaram mais de 800.000 casos de infeção com o novo coronavírus, com cerca de 50.000 mortes.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.