Covid-19: China regista três casos nas últimas 24 horas

A China registou nas últimas 24 horas três novos casos da covid-19, dois importados e um local, informaram hoje as autoridades.

A Comissão de Saúde da China detalhou que, até às 23:59 de sábado (16:59 em Lisboa), os dois infetados do exterior foram confirmados em Xangai (leste) e Guangdong (sul) e o novo contágio local foi registado na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.

Nas 24 horas anteriores a China não diagnosticou qualquer novo caso confirmado da covid-19.

O número total de casos ativos na China é de 79, oito deles graves, e o número de casos confirmados desde o início da pandemia é de 82.974, dos quais 4.634 morreram.

Até ao momento, 78.261 pessoas tiveram alta.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 339 mil mortos e infetou mais de 5,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.302 pessoas das 30.471 confirmadas como infetadas, e há 7.705 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.