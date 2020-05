A carregar o vídeo ...

Anatoly Konenko é um artista russo famoso pelos seus trabalhos em miniatura. Agora, deixou-se inspirar pela pandemia de Covid-19: criou pequenas máscaras para insetos, para os proteger simbolicamente do novo coronavírus."Agora, nestes tempos difíceis, temos que entender que é necessário salvar não só pessoas mas também os animais e insetos", disse Konenko à Reuters.O artista usa insetos que ele e outras pessoas encontram, mortos, nas ruas de Omsk, onde vive.Konenko já criou máscaras para um gafanhoto, uma vespa, uma libelinha, um percevejo e para um caranguejo. Também quer, no futuro, criar máscaras para insetos mais pequenos, como um mosquito.Em 2002, Konenko entrou no Livro Guinness dos Recordes como o criador do mais pequeno livro do mundo. Fez uma miniatura de um livro com o conto O Camaleão, de Anton Chekhov, com 0.9 milímetros de largura por 0.9 milímetros de comprimento.