As autoridades sanitárias alemãs notificaram hoje 18.678 novos casos positivos de covid-19, número inferior aos últimos dias e que baixa a incidência de contágios, mas continua muito elevada a cifra de vítimas mortais.Segundo os dados do Instituto Robert Koch de virologia, nas últimas 24 horas morreram 980 pessoas com covid-19.O número mais elevado de vítimas mortais registou-se na quinta-feira (1.244), enquanto o de contágios se verificou em 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções.A incidência acumulada de novos casos em sete dias por 100.000 habitantes situa-se agora em 139,2 positivos, contra a máxima de 197,6 casos que se verificou em 22 de dezembro.Persistem, no entanto, grandes diferenças na incidência dos "Lander" (estados federados). Os mais afetados são Turingia e Sajonia (este), com 268,3 e 255,8 respetivamente, enquanto em Bremen (norte) o nível está em 80 casos.Em Berlim, a incidência está em 157,8 contágios.O número de contágios durante toda a pandemia situa-se agora nos 2.019.636 casos. Recuperaram da doença 1,67 milhões de pesssoas.O total de mortes situa-se em 45.974.A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se na terça-feira com os líderes regionais, uma semana antes do previsto, para analisar a evolução da pandemia.Espera-se uma nova renovação das restrições atuais e não se descartam algumas medidas mais severas, incluindo limitações à mobilidade.A pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortes, resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 8.543 pessoas, em 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.