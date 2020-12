África registou 259 mortes devido à covid-19 e mais 12.048 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, contabilizando agora 52.490 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.196.257 casos de pessoas infetadas nos 55 membros da União Africana.O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 9.422, para um total de 1.862.685.O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 894.706 casos e 23.359 vítimas mortais.Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 796.472 casos de infeção e 21.709 mortes.O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 753.910 pessoas infetadas e 19.796 vítimas mortais.A África Oriental contabiliza 274.824 casos e 5.252 mortos, na África Ocidental, o número de infeções é de 206.865, com 2.884 mortos, enquanto a África Central regista 65.952 casos e 1.199 óbitos.O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.694 mortos e 116.724 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 5.915 vítimas mortais e 359.844 casos de infeção.Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 99.280 infetados e 3.359 mortos, a Argélia, com 85.084 infeções e 2.447 mortos, a Etiópia, com 110.984 casos e 1.715 vítimas mortais, e a Nigéria, com 67.960 infetados e 1.177 óbitos.Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola contabiliza 351 óbitos e 15.319 casos, seguindo-se Moçambique (132 mortos e 15.866 casos), Cabo Verde (106 mortos e 10.867 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.156 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.