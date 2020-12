Obama, Bush e Clinton querem ser vacinados contra a covid-19 em público

A desconfiança quanto à vacina contra a covid-19 continua bastante alta e, para a combater, os antigos presidentes norte-americanos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton mostraram-se disponíveis para serem inoculados frente a câmaras de televisão para mostrarem que a mesma é segura. Os antigos presidentes mostraram-se disponíveis para serem dos primeiros a receberem a vacina a partir do momento em que a Food and Drug Administration - a agência de controlo e supervisão norte-americana do setor alimentar e farmacêutico - aprovarem a vacina. A notícia está a ser avançada pela CNN, citando os chefes de gabinete de cada um dos três antigos presidentes.O republicano George W. Bush já questionou as autoridades do país de que forma pode ajudar a combater a insegurança contra a vacina, tendo contactado o epidemiologista Anthony Fauci, que está a liderar a resposta dos EUA contra a pandemia.Os assessores dos três presidentes já referiram que a partir do momento em que as vacinas forem consideradas seguras irão mostrar-se disponíveis para as tomar. "Se Anthony Fauci me disser que esta vacina é segura e nos pode impedir de apanhar covid-19, garantidamente que a vou tomar", disse Obama esta quinta-feira no Joe Madison Show.

Os Estados Unidos registaram 2.731 mortos e 195.121 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com este balanço, o número de óbitos desde o início da pandemia no país subiu para 273.181 e o de casos para 13.901.477.

O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estima que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 385 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 470 mil a 01 de março.

A vacina foi aprovada esta quarta-feira pelo regulador do Reino Unido que deve começar a vacinar os seus habitantes na próxima semana. Já a Agência Europeia do Medicamento deve dar luz verde à vacina da farmacêutica, segundo a representante máxima da Pfizer em Portugal, a 29 de dezembro. A Pfizer garante que três dias depois da aprovação poderá começar a distribuir a vacina em Portugal.