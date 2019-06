Os corpos dos imigrantes salvadorenhos Óscar Martínez e da sua filha Valeria, que morreram há uma semana afogados num rio na fronteira México-Estados Unidos, chegaram este domingo a El Salvador, indicou um porta-voz do Governo.

Desde quarta-feira, quando foi conhecida a imagem do pai e da filha com menos de dois anos afogados no rio Bravo, que o mundo ficou em choque com o desespero dos imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.

Óscar Martinez Ramirez, um cozinheiro de 25 anos, de El Salvador, e a sua filha Valeria, de 23 meses, surgiam na imagem posicionados de barriga para baixo a flutuar na margem do rio Bravo (ou rio Grande na terminologia norte-americana).