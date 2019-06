Dezenas de cidades brasileiras assistiram, este domingo, a manifestações de apoio ao ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro. Esta é a primeira demonstração pública desde a divulgação de mensagens de Moro pelo site Intercept, enquanto o governante era juiz da Operação Lava Jato, o processo que levou à prisão do antigo presidente brasileiro Lula da Silva e o impediu de concorrer às eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro.

Em reação, Sérgio Moro deixou uma mensagem aos apoiantes que desfilaram pelas ruas de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília: "Eu vejo, eu ouço".

Em Brasília, manifestantes reuniram-se em frente ao parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, e dirigiram críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal do país. Em frente ao Congresso foram colocados quatro bonecos gigantes: dois deles com Lula com roupa de recluso e um deles com Sérgio Moro vestido de super-homem.