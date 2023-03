Corpo encontrado durante as buscas pelo recém-nascido de Constance Marten

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os restos mortais de um bebé foram encontrados, durante as buscas pelo recém-nascido do casal Constance Marten e Mark Gordon, confirmaram as autoridades de Sussex, no Reino Unido.







policia inglaterra

De acordo com o jornal Independent, o corpo foi encontrado, numa área florestal, perto do local onde o casal foi detido, na passada segunda-feira, 28 de fevereiro.Constance Marten pertence a uma família aristocrata (a mãe era amiga da princesa Margaret, irmã de Isabel II) e Mark Gordon esteve preso durante 20 anos, nos EUA, depois de ter sido acusado de violar e agredir uma mulher.Segundo revela o jornal The Guardian, o casal começou a viajar de táxi por várias localidades do Reino Unido, desde que o seu carro foi encontrado em chamas nos arredores de Bolton, no Reino Unido, a 5 de janeiro. O veículo continha provas de que um recém-nascido teria nascido dentro do carro e alguns taxistas afirmam ter ouvido barulho vindos de um bebé.O casal foi detido por suspeita de negligência infantil e homicídio por negligência grave, depois de dois meses a fugir das autoridades e após se terem recusado a revelar a localização do bebé."Eu entendo que a conclusão desta busca será de partir o coração para a comunidade local e para o público em geral que foi impactado e apoiou esta busca e a investigação desde o início," afirmou o superintendente-chefe James Collis, da polícia de Sussex, citado pelo Independent.