Coronavírus: Padre morreu a ceder ventilador a jovem

He is a "Martyr of Charity," a saint like St. Maximilian Kolbe, who in Auschwitz volunteered to take the place of a condemned man with a family, and was killed. — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020

Don Giuseppe Berardelli, patron of those who suffer from coronavirus and all who care for them, pray for us! — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020

Cedeu o seu ventilador para poder salvar um paciente mais jovem. Foi o que fez Giuseppe Berardelli, sacerdote italiano de 72 anos, que morreu dia 15 de março no hospital de Lovere, localizado na região da Lombardia, Bérgamo, o epicentro da pandemia em Itália, vítima do novo coronavírus (Covid-19).Figura muito amada em Casnigo, onde exercia funções de arcipreste, Berardelli cedera o ventilador que havia sido comprado pela comunidade paroquial. Infetado pelo Covid-19, o sacerdote precisava do ventilador para sobreviver — mas preferiu dar a outro doente mais jovem para sobreviver."Don Giuseppe morreu como padre. E estou profundamente comovido com o facto de ele, arcipreste de Casnigo, ter renunciado e permitido que o seu ventilador fosse usado para salvar alguém mais novo", disse trabalhador do lar San Giuseppe à imprensa local.Há quem já faça comparações entre Giuseppe Berardelli e o "Mártir da Caridade", São Maximiliano Kolbe. "Ele é um 'Mártir da Caridade', um santo como São Maximiliano Kolbe, que em Auschwitz [campo de concentração nazi durante a II Grande Guerra] se ofereceu para tomar o lugar de um homem condenado que tinha família, morrendo em vez dele", escreveu num tweet o padre jesuíta James Martin."Don Giuseppe Berardelli, patrono daqueles que sofrem de coronavírus e de todos que cuidam deles, orai por nós!", escreveu o jesuíta noutro blog.O número de mortes em Itália por covid-19 atingiu 6.077, com um aumento de 602 em apenas 24 horas, o que representa o segundo dia consecutivo em que as mortes diminuíram, de acordo com a Proteção Civil italiana. O número de pessoas atualmente doentes é de 50.418, um aumento de 3.780 casos positivos em comparação aos registados no domingo.