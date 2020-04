hospital Palmetto General em Hialeah,

, nos EUA. Morreu, em casa, depois de ter trabalhado duas semanas com pacientes infetados com covid-19 . O marido garante que o fez sem material de protecção individual, estando exposta ao novo coronavírus sempre que ia trabalhar.

Ao fim de duas semanas a trabalhar com doentes infetados com o novo coronavírus, Danielle fez o teste para despistar a doença. O resultado foi inconclusivo e a enfermeira ficou em casa, isolada. Mas, segundo o marido, os sintomas começaram a agravar-se sem clemência. "Foi uma luta dura de quatro ou cinco dias. A febre disparou, aparecia por fases", explicou DiCenso, que não tem dúvidas: "[Danielle] Estaria aqui se não tivesse sido forçada a trabalhar sem máscara.""Estou muito chateado. O meu filho de quatro anos não vai ter mãe", disse ainda, defendendo que é preciso proteger quem está na linha da frente no combate à pandemia: "Quem deve tomar conta do que estão doentes são os que estão a morrer".A falta de material é, porém, desmentida pela administração do hospital Palmetto General, que assegura estarem a ser cumpridas todas as medidas necessárias, além de estarem garantidas máscaras para todos os profissionais de saúde. "Não são permitidos no hospital profissionais a cuidar dos pacientes se manifestarem sintomas da Covid-19", respondeu fonte hospitalar.A pandemia da covid-19 matou pelo menos 137.500 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11h00, que dá conta de mais de dois milhões de infetados. Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 30.985 mortes para 639.664 casos.