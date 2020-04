Covid-19: Morreu Jay Benedict, ator de Batman e de Aliens

Jay Benedict pode não ser um nome imediato para o público português, mas nem por isso nos é uma cara estranha. Conhecemo-lo pela sua personagem Rich Twit, no filme O Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight Rises, 2012), o último da trilogia Batman realizada por Christopher Nolan, ou pela participação no filme Aliens de James Cameron, em que vestiu a pele de Russ Jordan.

No Reino Unido, país onde residiu durante a maior parte da vida, depois de se ter mudado nos anos 60 dos Estados Unidos para a Europa, era conhecido pelos papéis nas séries Emmerdale e Foyle’s War.

Jay Benedict era casado com a atriz Phoebe Scholfield, que participou na série icónica Alô Alô, e tinha três filhos - Leopold e Freddie, também actores, e Alexis, de um casamento anterior.

O ator, nascido na Califórnia, morreu no passado sábado, dia 4 de Abril, aos 68 anos. Em comunicado, a agência lamenta o falecimento "do nosso querido cliente, Jay Benedict, que perdeu a batalha contra a covid-19".