jornal belga Het Laatste Nieuws.

Suzanne Hoylaerts tinha 90 anos e morreu em Lubbeek, na Bélgica, vítima do novo coronavírus. Antes, pediu aos médicos que usassem o seu ventilador para salvar os pacientes mais jovens.No início de março, Suzanne começou a perder o apetite e ter falta de ar. "Ela tinha pneumonia e foi hospitalizada no ano passado", contou a filha, Judith, aos meios de comunicação locais. Duas semanas depois, já no hospital, foi diagnosticada com Covid-19.Depois de ser colocada em isolamento, a filha não a viu mais. Mas lembra-se das últimas palavras: "Não podes chorar. Fizeste tudo o que pudeste. Eu tive uma boa vida".Os médicos disseram a Judith que a mãe, que morreu um dia depois de ser admitida no hospital, recusou um ventilador . "Não quero usar respiração artificial. Guardem-no para os pacientes mais novos. Eu já tive uma boa vida", disse aos médicos. Morreu no dia 21 de março."Não me posso despedir dela e nem sequer posso ir ao funeral", disse a filha de Suzanne ao