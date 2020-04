Coronavírus: Itália regista 766 mortes e mais de quatro mil casos nas últimas 24 horas

Itália registou, nas últimas 24 horas, mais de quatro mil novos infetados e 766 mortes devido ao novo coronavírus. O país é que tem o maior número total de mortes no mundo, agora com mais de 14 mil, e tem já confirmados quase 120 mil casos da Covid-19





Relativamente ao dia anterior, foi registada uma subida de seis mortes (foram 760 esta quinta-feira), e uma pequena descida no número de casos (dos 4.688 de ontem para os 4.585 de hoje). As autoridades de saúde italianas adiantaram ainda que existem ainda 19.758 doentes recuperados da Covid-19 e ainda mais de 85 mil casos ativos.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil. Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 560 mil infetados e perto de 39 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.915 óbitos em 115.242 casos confirmados até quinta-feira.