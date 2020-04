Um dos países mais pobres da Europa ajudou Itália quando "países riquíssimos viraram as costas" Este sábado, partiram para Itália 30 médicos e enfermeiros albaneses. Destinam-se à Lombardia, uma das províncias italianas mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Na Albânia, registam-se 197 casos confirmados de Covid-19 e dez mortes. Itália superou os dez mil mortos, a maior taxa de mortalidade do mundo.

O Sure conta com 100 mil milhões de euros e segundo informações enviadas por Bruxelas às redações, pretende "ajudar a manter os rendimentos dos trabalhadores e auxiliar as empresas em dificuldade. Propõe igualmente reorientar todos os fundos estruturais disponíveis para a resposta ao coronavírus".

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia , escreveu um pedido de desculpas a Itália. A carta, publicada no jornal italiano La Repubblica , lamenta "o comportamento danoso que podia ter sido evitado" quando já se vivia a crise do novo coronavírus em Itália: o de todos os países se unirem e ajudarem Itália, que é "a maior fonte de inspiração para todos nós"."Milhares de italianos - pessoal médico e voluntários - responderam à chamada do governo e correram para ajudar as regiões mais atingidas. As indústrias da moda agora criam máscaras de proteção, os produtores de bebidas alcóolicas engarrafam desinfetante para as mãos. A música das varandas encheu as ruas desertas - aquecendo os corações de milhões de pessoas", escreve von der Leyen."É preciso reconhecer que nos primeiros dias da crise, face à necessidade de uma resposta comum europeia, pensámos demasiado nos problemas de cada um" enquanto "não dávamos conta que só podíamos derrubar esta pandemia juntos, como União", lamenta a presidente. "Só a solidariedade pode fazer com que nos reergamos desta crise - tanto entre pessoas como entre Estados.""Nestes dias a distância entre indivíduos é fundamental para a nossa segurança: a distância entre nações europeias, ao contrário, coloca-nos a todos em perigo", frisa Ursula von der Leyen.Mas agora a Europa mudou de rumo. "No último mês, a Comissão Europeia não deixou nada por tentar para ajudar Itália. Graças à nossa ação, 25 países europeus uniram forças e enviaram milhões de máscaras para Itália e Espanha, para proteger todos e em particular os funcionários de saúde", assinala.Foi criado o Sure, um novo instrumento graças a empréstimos de todos os Estados-membros que "ajudará trabalhadores e patrões, ajudará as empresas e será uma lufada de ar fresco para as finanças públicas italianas".