Coronavírus: Itália regista 681 mortes e 4.805 novos casos

A Itália subiu este domingo o número de infetados pela Covid-19 para mais de 124 mil, com quase cinco mil novos casos (4.805) registados nas últimas 24 horas. Desde esta sexta-feira, morreram 681 pessoas, subindo o total de vítimas para acima das 15 mil (15.362).Em comparação com o dia anterior, registou-se uma descida do número de óbitos e uma subida no número de novos infetados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

Em Portugal, registaram-se 266 mortes e 10.524 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.