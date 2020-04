Covid-19: Itália regista mais 760 mortos em 24 horas

Em Itália, morreram 760 pessoas em 24 horas, infetadas pelo novo coronavírus . O número total de mortos é de 13.915, segundo o último boletim.Esta subida é ligeiramente maior que a registada esta quarta-feira, quando se verificaram 727 mortos em 24 horas.

Quanto a novos casos, surgiram mais 4.668. Ontem foram mais 4.782 em 24 horas. O número total de infeções desde que o surto começou é de 115.242 casos.



Esta quinta-feira é o quinto dia consecutivo em que o número de novos casos se manteve entre os 4.050 e os 4.782, o que parece confirmar as esperanças do governo italiano de que a epidemia tenha parado de subir tanto, antes de começar a descer.

A 24 de março, Itália registou um pico de novos casos, com 6.557 em 24 horas.



Dos que estavam originalmente infetados em todo o país, 18.278 pessoas recuperaram. No dia anterior, eram 16.847.



Há 4.053 pessoas internadas nos cuidados intensivos, um número superior aos 4.035.



Itália registou mais mortes do que em qualquer país do mundo e neste país, deram-se 28% de todas as mortes mundiais.