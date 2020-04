Começaram a morrer fechadas em casa e ninguém as foi buscar. Em Guayaquil, no Equador, um dos maiores focos do novo coronavírus na América Latina, os hospitais ficaram assoberbados e seguiram-se as morgues. As funerárias ou recusam trabalho ou não conseguem responder a todos os pedidos e há famílias que se estão a ver obrigadas a decidir se deixam os mortos em casa ou se põem os corpos na rua.

"O que é que se está a passar com o sistema de saúde pública deste país? Não retiram os mortos das casas, deixam-nos nos passeios, caem à frente dos hospitais e ninguém quer ir buscá-los", disse à agência espanhola EFE a presidente da câmara de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Segundo o jornal local El Universo, na quarta-feira a polícia equatoriana estimava que havia 450 corpos em lista de espera para serem retirados de casas ou das suas imediações.

Numa tentativa de chamar a atenção das autoridades, alguns familiares das vítimas mortais de covid-19 começaram a queimar na rua móveis, roupas e mantas utilizadas pelos mortos.

No Twitter, a jornalista Blanca Moncada Pesantes começou a reunir uma lista com as moradas onde havia cadáveres por recolher.





En este hilo, para ayudar, publicaré a todos los cadáveres a los que no han recogido. — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) March 31, 2020

De acordo com os números oficiais desta quinta-feira, só em Guayaquil há 2.758 casos positivos — o que representa mais de 87% de todos os casos no país.