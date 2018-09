Quando vivia em Seul, Capital da Coreia do Sul, trabalhou durante cerca de cinco ou seis anos para algumas empresas, como um canal televisivo e para o governo, mas não estava satisfeito com a sua vida. "Eu sentia-me aborrecido, no dia-a-dia não havia nenhuma novidade", conta Teo Nam à SÁBADO. Então decidiu escolher Portugal para começar uma vida nova. Razão: desde pequeno que Teo gosta do país mesmo sem nunca o ter visitado antes. "Não existe uma grande razão. Eu sinto-me muito confortável, os portugueses são muito agradáveis, falam sempre com risos e eu gosto muito disso", explica.

Em 2014, ano em que chegou a Portugal, não sabia falar uma única palavra de português, sem ser "Olá e Ronaldo". Por esse motivo, inscreveu-se na Universidade de Coimbra para aprender o idioma. "É uma língua muito bonita", afirma. Depois mudou-se para o Porto e, por fim, Lisboa, onde se encontra actualmente.

Enquanto o seu sonho de dar aulas de coreano na universidade não se realiza, Teo procurou outra alternativa e encontrou a Fixando, uma plataforma portuguesa que facilita a contratação de serviços locais. Nesta altura, Teo não tinha ideia que os portugueses procuravam tanto a sua língua natal. A faixa etária dos seus alunos vai dos 15 anos até aos 58 anos e 70% vieram através da plataforma [só este ano receberam mais de 20 pedidos]. "Hoje em dia a cultura coreana é uma tendência no mundo, é muito popular na Ásia e na América e agora está a começar a popularizar-se em Portugal, sobretudo na camada jovem."

Neste momento, Teo está a dar aulas a 10 pessoas, duas a quatro horas por dia, e os pedidos são tantos que tem que recusar alguns. "O k-pop [música pop coreana, como o Gangnam Style, do rapper sul coreano PSY], o k-drama [dramas televisivos] e o filme coreano ajudam bastante a expor o coreano", diz o professor referindo-se ao Hallyu (ou Onda K), um termo dado por jornalistas para descreverem a febre da cultura e entretenimento coreano.

A pronúncia é difícil?

O alfabeto corano chama-se Hangul e é constituído por 24 letras (10 vogais e 14 consoantes) - escritas da esquerda para direita e de cima para baixo. "Eu já sei ler, eu consigo ler tudo porque eu sei o alfabeto. Para mim é mais difícil falar", explica à SÁBADO Cátia Simões, de 28 anos, que começou a aprender coreano com Teo em Novembro do ano passado.

Como a aluna trabalha no aeroporto e convive diariamente com várias nacionalidades quis alargar os seus conhecimentos linguísticos. "Eu comecei a aprender coreano na Universidade Nova, só que como eles têm horário fixo, um dia por semana, às vezes era complicado para mim". Por norma, combinam as aulas uma ou duas vezes por semana, duas horas.

Diferenças entre o coreano e o português? Algumas. "O verbo fica sempre no final. Começa com o sujeito, depois algumas informações e termina com o verbo", conta Teo Nam. Os verbos diferenciam-se de acordo com a idade e da posição da pessoa com quem se está a falar. "Se é uma pessoa mais velha, nem que seja um ano, eles por norma, se não têm convivência ou afinidade, eles falam formalmente. Eles ligam muito à questão do ano, em que ano é que nasceram, para saberem se vão falar informal ou formal", adianta Cátia. Para além disso, os verbos também não se conjugam, não têm género nem artigo. "Há coisas que são mais fáceis, sem dúvida, mas depois existem outras que não ajudam muito. Eles têm várias palavras que podem dois significados completamente diferentes. Por exemplo, eles dizem da mesma maneira olho e neve. "

TOP 10 de línguas a aprender este ano

Mandarim encontra-se no topo, segundo a lista feita pelo K International, uma empresa de serviços de tradução. Os países estão também classificados por nível de dificuldade: o mandarim, o árabe e o japonês são de nível difícil, o nível médio está associado ao russo, hindi e bengali (oriundo de Bangladesh, na Índia) e fácil para o espanhol, o alemão, o português e o francês.