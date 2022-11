FBI desmantelou rede que roubava catalisadores e que lucrou 500 milhões de dólares

As mais lidas

A polícia federal norte-americana (FBI) divulgou esta quarta-feira que desmantelou uma rede que se dedicava ao roubo de catalisadores em todo o país, o que permitiu acumular um avolumada quantia de 500 milhões de dólares.







REUTERS/Yuri Gripas

A ação que decorreu por todo o país resultou na detenção de 21 pessoas, explicou a polícia federal em comunicado."Lucraram centenas de milhões de dólares graças a milhares de automobilistas inocentes", destacou o diretor do FBI, Christopher Wray.Os catalisadores são utilizados para reduzir a nocividade dos gases emitidos pelos tubos de escape.Estes incluem muitos metais preciosos (platina, paládio e ródio) cujo valor de mercado explodiu nos últimos anos.Fáceis de roubar, estes podem ser revendidos por mais de 1.000 dólares a unidade, no mercado negro.Só na Califórnia, 1.600 catalisadores são roubados todos os meses, de acordo com Phillip Talbert, procurador federal daquele estado.Três das pessoas investigadas, originárias da Califórnia, são acusadas de terem lucrado 38 milhões de dólares por participarem nesta rede de tráfico.