Coreia do Norte vai deportar soldado norte-americano

Segundo a agência de notícias estatal KNCA o processo de investigação sobre a entrada "ilegal" de Tavis King está concluído, pelo que será deportado. No entanto, não foram dadas informações sobre quando é que a deportação vai acontecer nem qual é o seu estado de saúde.De acordo com o relatório da KNCA, o jovem de 23 anos afirma que atravessou ilegalmente a fronteira da Coreia do Norte "devido ao tratamento desumano nas forças armadas dos Estados Unidos", ao "racismo vivido e à desilusão com a sociedade desigual dos Estados Unidos".O soldado especialista em reconhecimento, que fazia parte do exército desde 2021, encontrava-se numa visita guiada à Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias quando terá começado a correr em direção à fronteira e se separou do grupo.O anúncio surge um mês depois de a Coreia do Norte ter confirmado a detenção do soldado e durante este período Travis King não foi visto nem teve contacto com o exterior do país.Travis King já tinha estado detido durante dois meses na Coreia do Sul depois de ter sido acusado de agressões e foi libertado no dia 10 de junho, altura em que estava programado regressar aos Estados Unidos para o centro de treino.