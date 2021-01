A Coreia do Norte revelou o novo tipo de míssil submarino, numa parada militar a que assistiu o chefe de governo Kim Jong-un.Os media locais descrevem os novos mísseis como "a arma mais poderosa do mundo", refere a BBC . As imagens divulgadas mostram pelo menos quatro exemplares destes mísseis.Há poucos dias, Kim Jong-un tinha referido os EUA como "principal inimigo" da Coreia do Norte e antecipado que estes mísseis estavam quase prontos. A sua exibição acontece poucos dias antes da tomada de posse de Joe Biden.A parada militar marca o encerramento do congresso do Partido dos Trabalhadores, um raro evento político no país.