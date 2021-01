NÃO TEM CILINDROS DE OXIGÊNIO EM VÁRIOS HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE EM MANAUS!



Tem gente morrendo sufocada porque não consegue respirar pela falta desses cilindros. Tem um genocídio acontecendo!! pic.twitter.com/vu2T56DPHK — OXIGÊNIO PARA MANAUS | (@pamtaketomi) January 14, 2021

O estado do Amazonas, no Brasil, está a braços com a maior crise de doentes com covid-19 desde o início da pandemia. Com um recorde de novos casos na quinta-feira - 3.816 em 24 horas - e uma falha no abastecimento de oxigénio, as autoridades e médicos têm se desdobrado em apelos para resolver a situação.Depois de ter dito que não havia capacidade para entregar mais oxigénio em Manaus - a capital do estado - o governo federal acabou por conseguir enviar através de dois aviões da Força Aérea Brasileira 386 botijas com mais de 18 toneladas. Os dois aviões chegaram já esta sexta-feira relatam os media brasileiros.Antes disso, os médicos já denunciavam o fim do oxigénio para responder a este aumento de casos. "Acabou o oxigénio de toda a unidade de saúde. Tem muita gente morrendo! Pelo amor de Deus!", apelou a psicóloga Thalita Rocha no Twitter.A falta de recursos e o aumento de casos tem sido dramática. Mais de 2.200 pessoas estavam internadas entre 1 e 12 de janeiro e cerca de 235 doentes já foram transferidos para outros estados. Em causa, pode estar uma nova variante da covid-19 que foi encontrada neste estado brasileiro e que está a preocupar as autoridades.Ainda não se sabe muito sobre esta variante, mas acredita-se que pode ser mais transmissível, como a que foi registada no Reino Unido, no final do ano passado.