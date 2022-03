O teste de armas soma-se ao disparo de dez mísseis efetuados pela Coreia do Norte desde o início do ano, um número recorde.

Coreia do Norte dispara lança-foguetes no mar Amarelo

A Coreia do Norte realizou este domingo pelo menos quatro disparos com lança-foguetes múltiplos no mar Amarelo (chamado Mar Ocidental nas duas Coreias), avançou uma fonte militar sul-coreana à agência de notícias Efe.







O lançamento foi feito a partir da província de Pyongan do Sul, no centro do país.O teste de armas soma-se ao disparo de dez mísseis efetuados pela Coreia do Norte desde o início do ano, um número recorde.