Pelo menos seis mortos após carro a alta velocidade atropelar multidão na Bélgica

Pelo menos seis pessoas morreram e 10 ficaram gravemente feridas este domingo após um carro ter atropelado uma multidão durante festejos numa feira em Strepy-Bracquegnies, uma vila na província de Hainaut, a 48 quilómetros de Bruxelas, na Bélgica, avançou a RTL INFO.



O veículo, que estava em fuga da polícia, atingiu uma "pick-up" que transportava pessoas, além das que circulavam a pé.





No local estão oito ambulâncias e as autoridade locais, que já detiveram os suspeitos.



O presidente da câmara da cidade, Jacques Gobert, disse, em declarações, que o carro "seguia em alta velocidade", provocando a morte de várias pessoas.



O apresentador da RTL, Fabrice Collignon, que estava a participou nesta celebração, relatou que iam "de casa em casa (...), numa longa linha reta, e havia mais ou menos 150 pessoas".



"Ouvimos um barulho enorme vindo de trás da empresa e o carro literalmente bateu no grupo de pessoas", salientou Fabrice, acrecentado que foi uma cena que eu nunca pensou ver na vida. "O carro acelerou e na hora de perceber que era algo que estava a acontecer, todos estavam no chão, (...) as pessoas estavam a gritar", contou.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Há mais de 20 pessoas com ferimentos ligeiros.Em atualização