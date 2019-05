"Há alguma coisa neste mundo que me faria abdicar do que faço agora? Há, sim. Quando os meus filhos pegarem na bola a que eu chamo preservação da vida selvagem e fugirem com ela." As palavras são de Steve Irwin, em 2004, o australiano conhecido como caçador de Crocodilos, que deixou aos filhos o legado da preservação da vida selvagem.



A sua mulher, Terri, e os dois filhos, Bindi e Robert, continuam à frente do Zoo da família, na Austrália, e têm agora um programa de televisão que estreou este mês no Discovery Channel. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, e até 17 de junho, vamos acompanhar as aventuras com os animais mais incríveis do país.



Terri ocupou-se de manter vivo o espírito de conservação do marido e por passar aos filhos este mesmo amor que Steve tinha pelos animais. A série acompanha Terri, Bindi e Robert na sua rotina diária, enquanto cuidam dos animais no maior jardim zoológico da Austrália, em Queensland, com mais de 1.200 animais.



A SÁBADO entrevistou os dois filhos, que no meio das gravações e da gestão do zoo, só tiveram tempo para nos responder por email.



Bindi

Como é que o programa está a correr?

Todos têm sido muito amáveis a apoiar o programa. Adoramos partilhar o nosso amor pelos animais com o mundo e a importância de educar toda a gente para a importância de proteger o planeta.



O que podemos esperar?

Vamos transportar as pessoas para esta maravilhosa jornada connosco, mostrando como é a vida selvagem no zoo da Austrália e viajando para alguns dos sítios mais selvagens. Também vamos ter alguns flashbacks especiais do pai, ao longo do programa.

A carregar o vídeo ...





Qual é o maior desafio do programa?

O maior desafio é tentar encaixar tudo no programa. Há tanta coisa a acontecer no zoo e na nossa organização sem fins lucrativos, Wildlife Warriors. Temos projetos de conservação pelo mundo todo. Protegemos animais feridos, ameaçados e em risco de extinção. Também temos algumas propriedades de conservação animal que dão apoio a espécies em risco, como os coalas, a píton-de-cabeça-negra, cacatua-das-palmeiras. Na Austrália, estamos dedicados aos crocodilos, os tubarão-touro e os demónios da Tasmânia. Nos nossos projetos de conservação, o que nos está mais próximo do coração é o hospital de vida selvagem do Zoo Australia. É um hospital aberto em honra da Lyn Irwin, a minha avó. Cada ano salvamos e reabilitamos doentes, feridos e órfãos, para depois os podermos devolver ao seu habitat. Já tratámos mais de 80 mil animais. Internacionalmente, apoiamos as chitas e os rinocerontes, em África. Na Ásia, ajudamos os tigres e elefantes. E não esquecemos a proteção das baleias.



Prefere estar com os animais sozinha ou na televisão, como no Jimmy Fallon Show?

Preferimos sempre estar a filmar com os animais, é isso que nos faz felizes. Mas gostamos de partilhar a nossa paixão com todos os que nos veem na televisão.









Robert Irwin

Como foi o episódio sobre o seu primeiro programa a solo com crocodilos?

Foi uma experiência incrível seguir as pegadas do meu pai ao alimentar o Graham, um dos nossos belos crocodilos no Crocoseum. Os crocodilos sempre foram o meu animal preferido e educar as pessoas sobre como eles são é a minha paixão. E também é muito divertido.

Há um episódio no programa onde mostram uma girafa a dar à luz. Esses momentos são especiais?

As novas chegadas ao Zoo são sempre emocionantes e temos muita sorte por termos tido algumas girafas a dar à luz no nosso zoo. É sempre especial vê-las a dar os primeiros passos. É uma experiência inesquecível.





Os crocodilos ainda estão em perigo?

Infelizmente, os crocodilos continuam a ser caçados pela sua pele e carne. A uma escala global, os crocodilos estão em declínio e muitas espécies são classificadas como em risco de extinção. O Australia Zoo tem conduzido pesquisas revolucionárias em conjunto com a Universidade de Queensland durante décadas e essa pesquisa tem ajudado a termos mais conhecimentos sobre como os crocodilos vivem e qual a melhor forma de os proteger.

Qual é a espécie mais ameaçada?

Várias espécies estão na lista das que corre risco de extinção devido à caça, a destruição do seu habitat e às alterações climatéricas. Uma das espécies mais afetadas é o rinoceronte branco. Tenho tido o privilégio de passar o tempo com dois únicos que existem. Agora mais do que nunca, temos de trabalhar juntos para criar uma mudança positiva.

Qual é a sua maior memória do seu pai?

Tenho muitas memórias e sempre gostei de rever as gravações dele. As memórias que se destacam são as das rotinas da manhã. Ele saltava para a mota dele comigo e com a minha irmão para irmos ver os animais. Era tão divertido.



Porque é importante continuar o trabalho do seu pai?

A mensagem do pai chegou a tantas pessoas que mudou o mundo. É de vital importância continuar o trabalho dele porque à medida que mais espécies desaparecem do planeta, e as nossas reservas estão a desaparecer, temos de agir agora. A conservação da vida selvagem é muito mais do que salvar animais, temos de manter o ar limpo, água limpa para que o planeta floresça.



Porque é que o Australia zoo é diferente dos outros?

É um resort de vida selvagem, damos aos animais uma vida melhor possível e somos apaixonados por dar às pessoas uma experiência inesquecível.

Alguma vez imaginou ter outra profissão que não fosse a trabalhar com a sua família?

Nunca imaginei fazer outra coisa sem ser trabalhar com a vida selvagem. Não é apenas o que nós fazemos, este trabalho, é quem somos. Sinto que estou numa posição mesmo incrível para fazer a diferença e inspirar o máximo de pessoas possível.







Qual é sua primeira memória relacionada com os animais?

As nossas viagens para pesquisar crocodilos. Ironicamente, o animal que me marcou mais foram as mariposas a voar à volta do campo. Eu pegava nelas com cuidado, para observar, e depois soltava-as. Depois disso, passei para animais mais excitantes como os crocodilos e as cobras.



Quais são os seus momentos preferidos no zoo?

São vários. Todos os dias são novas aventuras e é isso que torna este trabalho tão entusiasmante. Na segunda temporada, deste novo programa, nadei com pítons-reticuladas enormes. Foi absolutamente incrível.