A Nova Zelândia é um dos países com uma das mais elevadas taxas de violência doméstica no mundo desenvolvido e, durante sete anos, a deputada d'Os Verdes Jan Logie - que trabalhou num refúgio para mulheres antes de iniciar a carreira política - trabalhou para criar uma lei que ajudasse as vítimas de agressão. Numa posição inédita no mundo, esta quinta-feira, o parlamento neo-zelandês aprovou uma licença remunerada de 10 dias às vítimas para que estas possam deixar os parceiros, arranjar maneira de se protegerem, tal como aos filhos, e procurar um novo lar.A nova legislação entra em vigor em Abril do próximo ano, definindo que qualquer pessoa vítima de violência doméstima tenha direito aos referidos dez dias de licença remunerada, período que não é descontado das férias, nem interfere nas licenças por doença. Segundo a lei, os requerentes da licença não precisam de apresentar provas dos problemas vividos e têm direito a condições de trabalho flexíveis. Ou seja, para garantir a sua segurança, as vítimas podem mudar de local de trabalho, alterar o endereço de correio electrónico e remover os contactos profissionais de sites da empresa ou com eles relacionados.Para Logie, que chorou durante a aprovação do seu projecto-lei, esta é um primeiro passo para combater as taxas "endémicas e horriplilantes" de violência doméstica. E o exemplo, reforçou, devia ser seguido por mais países. "Não podemos deixar [o combate à violência doméstica] apenas para a polícia, é preciso percebermos que todos tempo um papel importante na ajuda às vítimas", disse Logie, citada pelo The Guardian, defendendo que é "tempo de mudar as normas culturais".Apesar da vitória, a aprovação da nova legislação não foi fáci: houve 63 votos a favor e 57 contra. Alguns deputados acabaram por retirar o apoio à nova lei, muito perto da hora da votação, receando o custo que a mesma pode ter para médias e pequenas empresas e temendo a possibilidade que dissua os empregadores de contratarem alguém que suspeitem possa ser vítima deste crime.Em Março deste ano, a Austrália aprovou uma lei semelhante, mas não existe qualquer tipo de pagamento às vítimas: sãoi cinco dias de licença não remunerada. Na Nova Zelândia, a polícia responde a um incidente de violência doméstica a cada quatro minutos.